休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
即時更新：28/10/2025 10:57
可賣空股票總成交
2,383.37億
主板賣空
395.82億
(16.608%)
更新：27/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,067.46億
3,992.64
-4.30
(-0.108%)
滬深300
4,707.84
-8.18
(-0.173%)
深証成指
13,486.37
-3.03
(-0.022%)
MSCI中國A50
2,711.96
-3.91
(-0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
113,883.9900
-223.6600
(-0.196%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0755
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3929
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1101
00981 中芯國際00388 香港交易所01024 快手－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,983.1200
-14.8300
-0.371%
XAG 白銀現貨
46.6931
-0.2520
-0.537%
更新：28/10/2025 10:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.93%
1個月
3.50%
3個月
3.59%
更新：27/10/2025 11:15
最新
