《環富通基金頻道28日專訊》安聯環球投資公募市場首席投資總監Michael Krautzberger預期聯邦公開市場委員會(FOMC)將在10月28至29日的會議上減息25個基點，繼續其「保險式減息周期」的軌跡，或促使政策利率在2026年中旬前降至更中性的3.375%水平。關於結束量化緊縮的討論將會升溫，預計將在10月或12月作出決定，而資產負債表縮減最遲將於明年第一季逐步結束。鑑於通脹與就業的雙重任務目標傳遞出混雜訊號，未來的舉措以及最終的利率終點將仍然高度依賴數據。特朗普政府持續要求大幅放寬政策的政治壓力令前景更不明朗。安聯堅信的觀點仍然是美國孳息率曲線將趨向陡峭。美元將繼續面對周期性增長及結構性的不利因素，這支持安聯短倉美元兌一籃子貨幣的看法。*就業市場下行風險增加，政府停擺導致數據有限*經過9個月的停頓後，聯儲局在9月重啟減息周期，因其政策反應機制已轉向更側重於就業目標。在前所未見的政治壓力下，主席鮑威爾將此舉形容為一次「風險管理式減息」，在通脹仍然高企的情況下，將政策從溫和限制性的水平放寬，以減輕勞動市場潛在的下行風險。在10月14日於全國商業經濟協會(NABE)會議的最新演說中，鮑威爾指出，自9月會議以來經濟前景變化不大，但同時強調了就業面臨的下行風險正在增加。在此背景下，加上會議期間政府停擺導致數據有限，預期決策者將遵循阻力最小的路徑，在即將舉行的會議上再度減息25個基點。從歷史上看，「保險式減息」很少是一次性的舉動。因此，進一步的寬鬆政策不僅將重現去年9月至12月間連續三次減息共100個基點的情景，亦與過往的「保險式減息周期」吻合－－自1980年以來四次周期中，有三次聯儲局均在首次行動後的90天內再次減息。鑑於經濟、政治和貿易環境能見度低，以及勞動市場供求兩端今年均急劇放緩的「奇特平衡」(curious balance)，政策決定仍然高度依賴數據。即將公布的通脹數據或勞動市場數據（9月份就業報告因政府停擺仍延遲公布）可能會影響FOMC的決定，但除非任何一方出現重大驚喜，否則難以阻止減息。反之，地區銀行或私人信貸領域的壓力加劇，或會促使FOMC考慮更大幅度減息50個基點。然而，此舉必須權衡其潛在的負面訊號效應－－即市場或解讀為，聯儲局認為經濟或金融體系比原本預期更為脆弱。*落實減息25基點阻力最小，重大政策失誤風險仍極高*鮑威爾在NABE演說中亦暗示聯儲局可能在未來數月結束其資產負債表的縮減，理由是貨幣市場出現「一些收緊跡象」。儘管銀行儲備仍然「充裕」，官員們正密切監察融資狀況和流動性指標，以決定何時停止縮表。預期決策者最遲將於明年第一季結束量化緊縮，並可能在今年10月或12月宣布。從市場角度看，落實已被市場消化的25個基點減息，對聯儲局而言似乎是阻力最小的路徑。反之，若決定維持利率不變，將會是重大意外，或會觸發市場波動及資產價格至少暫時性的回調。更廣泛而言，任何寬鬆政策的影響將取決於市場對其動機的解讀。最理想的情境是，聯儲局持續進行「保險式減息」以防範經濟增長及就業的下行風險，而這些風險最終並未顯現，同時市場確信通脹上升僅屬暫時現象。如果寬鬆政策被視為受政治驅動，特別是在通脹證明更具韌性的情況下，便可能出現較不樂觀的局面。屆時，任何減息都可能不為投資者所樂見，尤其是對長期國債孳息率而言。這也可能繼續助長黃金的升勢，與過往貨幣寬鬆時期的情況形成對比。無論如何，出現重大政策失誤的風險仍然極高，特別是考慮到聯儲局再次傾向將關稅驅動的通脹僅僅視為另一種「暫時性」的供應衝擊，這可能令聯儲局重蹈其在2021至2022年誤判的覆轍。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。