28/10/2025 11:31

《經濟時評》瑞士百達：美國現「K型經濟」，料年內及明年上半年各再減息兩次

《環富通基金頻道28日專訊》瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉指，美國經濟正面臨矛盾現象：勞動力市場顯露疲態，但GDP增長依然保持韌性。今年，多個因素共同促成了這種背馳現象，包括關稅政策、「大而美法案」(One Big Beautiful Bill)、財富分配不均、移民政策收緊以及AI熱潮。「K型經濟」的概念頗具啟發性，反映不同人口群體與行業之間的經濟表現呈現明顯的分化現象。



*若財政刺激措施發揮作用，「K型」差距將逐步收窄*



樂觀的情景是隨著明年上半年美國推出的財政刺激措施（包括大規模的退稅）發揮作用，低收入家庭的經濟狀況將有所改善，「K型」差距將逐步收窄。其他可能的上行因素包括AI大幅提高生產力，以及房地產市場的周期性復甦。相反，雖然預計勞動力市場將維持「低招聘、低裁員」模式，但若裁員規模擴大，或會顯著削弱消費。此外，金融市場的調整可能會抑制財富效應，導致高端消費減少。



儘管近期因美國政府停擺導致數據發布受限，但第三季度的經濟增長似乎依然強勁。然而，預計今年底經濟增長將放緩，並於明年初迎來周期性復甦。瑞士百達維持對聯儲局今年再減息兩次的預測，並預計2026年上半年將再降息兩次，令終端利率降至3%-3.25%的區間。(wa)