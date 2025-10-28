28/10/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升25點子，兩連升報7.0856，續創逾一年高
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0856，較上個交易日升25點子，兩連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約170點，上個交易日報7.0881。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0856
|-25.00
|1歐元/人民幣
|8.2622
|+76.00
|100日圓/人民幣
|4.6459
|+77.00
|1港元/人民幣
|0.9123
|-1.80
|1英鎊/人民幣
|9.4611
|+48.00
|1澳元/人民幣
|4.6510
|+124.00
|1紐元/人民幣
|4.0992
|+72.00
|1新加坡/人民幣
|5.4730
|+30.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9232
|+91.00
|1加元/人民幣
|5.0708
|-31.00
|1人民幣/林吉特
|0.5931
|-13.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1576
|-607.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4289
|+51.00
|1人民幣/韓元
|201.7700
|-37.00