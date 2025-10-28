28/10/2025 14:24

【ＡＩ】機器人老師進入合肥教學課堂，已配套開發完整課程

《經濟通通訊社28日專訊》據「合肥發布」消息，10月27日，全球首款進入課堂教學場景的全尺寸仿生機器人，在合肥市師范附屬小學的科學教育課上正式「開講」。標誌著由合肥本土企業研發的人工智能教育應用，邁出從實驗室走向講台的關鍵一步。



當天的科學教育課堂上，身高1.4米、擁有擬人化形態的機器人「小安」作為助教，與授課教師協同配合，引導學生探索聲音的相關知識。例如，面對學生關於打擊類樂器的提問，「小安」能夠通過語音進行回應，並列舉具體樂器名稱，同時在屏幕同步播放對應樂器的演奏視頻。在學生小組設計樂器環節，「小安」利用其視覺系統掃描記錄學生完成的「樂器設計方案記錄單」，並將在課後提供智能評價。



據悉，「小安」科學教育機器人於今年4月立項，目前已完成研發並進入測試階段。盡管國內已有機器人進入校園的案例，但多數僅限於一次性科普展示。而此次應用的「機器人老師」對標現行科學教育大綱與實際需求，並已配套開發出完整一學期的科學教育課程。未來，將在合肥市師范附屬小學及合肥高新創新實驗小學率先開展試點應用。(wn)