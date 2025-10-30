28/10/2025 14:54

【關稅戰】分析料美國或暫緩子公司制裁規定，換取推遲實施稀土管制

《經濟通通訊社28日專訊》據《彭博》援引分析人士預計，在中國國家主席習近平和美國總統特朗普本周會面之時，美國將取消針對數千家中國企業新增的出口管制規定。



中美兩國貿易談判代表公布雙方在過去周末就關稅、出口管制等達成初步共識，供兩國領導人最終敲定，美國財政部長貝森特表示，其中包括中國將把最新的稀土出口管制措施推遲「一年」。



儘管中國官方聲明沒有提供北京將獲得甚麼回報的細節，但一些分析人士預計，美國將緩和9月29日公布的「關聯公司規定」，以換取推遲實施稀土出口管制。該規定把被列入黑名單公司的子公司也納入制裁範圍，全面限制它們獲得尖端芯片。



美國白宮、務部和中國商務部均未立即回覆《彭博》置評請求。



復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，他相信中國從最新談判中獲得的不僅僅是關稅減免。他說，還包括出口管制、技術管制，以及對於持股至少50%子公司的出口管制規定。(ry)