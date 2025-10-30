直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,347.86
+1.72
(+0.01%)
26,395
+40
(+0.15%)
高水47
9,373.40
-2.39
(-0.03%)
6,076.15
-17.29
(-0.28%)
2,282.91億
4,012.94
-3.39
(-0.084%)
4,742.78
-5.06
(-0.107%)
13,645.03
-46.35
(-0.339%)
2,728.40
-3.04
(-0.11%)
109,179.9800
-841.3200
(-0.765%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
恒生指數
26,347.86
+1.72
(+0.01%)
期指
高水47
26,395
+40
(+0.15%)
國企指數
9,373.40
-2.39
(-0.03%)
科技指數
6,076.15
-17.29
(-0.28%)
大市成交
2,282.91億
股票
2,062.20億
(90.332%)
窩輪
90.71億
(3.973%)
牛熊證
130.00億
(5.694%)
即時更新：30/10/2025 13:38
可賣空股票總成交
1,539.52億
主板賣空
218.45億
(14.189%)
半日數據，更新：30/10/2025 12:40
上証指數
成交：8,294.52億
4,012.94
-3.39
(-0.084%)
滬深300
4,742.78
-5.06
(-0.107%)
深証成指
13,645.03
-46.35
(-0.339%)
MSCI中國A50
2,728.40
-3.04
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
109,179.9800
-841.3200
(-0.765%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0580
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2889
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0970
即將公佈經濟數據
法國-國內生產總值(季率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
法國-國內生產總值(年率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.80%
市場預測
0.60%
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.0900
更新：30/10/2025 13:35:45
最新重要數據
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
29/10/2025 21:45
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.20%
公佈日期
29/10/2025 08:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.50%
公佈日期
29/10/2025 08:30
最新
人氣
