28/10/2025 11:11
《神州拆息》放水3158億，Shibor隔夜升2.7基點
《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行公布，今日進行4753億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有1595億元逆回購到期，即今日淨投放3158億元。
在2025金融街論壇年會上，中國人民銀行行長潘功勝表示，目前，債市整體運行良好，人行將恢復公開市場國債買賣操作。他還透露，人行正研究實施一次性的個人信用救濟政策。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.4690
|+2.70
|1周
|1.5300
|-1.20
|2周
|1.6470
|+4.90
|1個月
|1.5570
|+0.00
|3個月
|1.5990
|+0.40
|6個月
|1.6420
|+0.00
|9個月
|1.6600
|-0.20
|1年
|1.6780
|-0.20
