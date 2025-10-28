26,437.18
+3.48
(+0.01%)
26,466
+28
(+0.11%)
高水29
9,444.36
-22.86
(-0.24%)
6,172.35
+1.27
(+0.02%)
1,269.50億
4,005.44
+8.50
(+0.213%)
4,726.19
+10.17
(+0.216%)
13,559.57
+70.17
(+0.520%)
2,723.01
+7.14
(+0.26%)
113,912.6200
-195.0300
(-0.171%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0770
英鎊最佳客戶買入價
10.3937
日圓最佳客戶買入價
5.1126
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
即時更新：28/10/2025 12:29
更新：27/10/2025 16:59
資料由Binance提供
etnet專輯
更新：28/10/2025 12:25
更新：28/10/2025 12:25
