28/10/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升39點子，報7.1070

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0856，較上個交易日升25點子，兩連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約170點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開39點子，報7.1070，上個交易日即期匯率收盤報7.1109。



市場人士表示，隨著中美緊張關係緩解，中國面臨的關鍵外部壓力暫時下降，疊加四季度偏多的結匯需求，這有利於人民幣保持穩中偏升走勢，同時也給貨幣政策放鬆提供了一定空間，並助力經濟復甦，為四季度經濟增長提供更多動力。



由於中美有望達成協議，市場風險偏好上升，隔夜美債遭拋售，推動收益率走高，美元也承壓小幅回落，全球股市多上揚。預計特朗普本周將在韓國會見中國國家主席習近平。



除了中美緊張關係緩和，市場還關注本周美聯儲議息會議。美聯儲本周降息25個基點幾乎板上釘釘，市場將密切關注美聯儲可能準備結束量化緊縮計劃的任何跡象。(jq)