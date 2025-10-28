26,355.84
-77.86
(-0.29%)
26,382
-56
(-0.21%)
高水26
9,414.52
-52.70
(-0.56%)
6,149.01
-22.07
(-0.36%)
1,027.58億
3,992.64
-4.30
(-0.108%)
4,707.95
-8.07
(-0.171%)
13,484.64
-4.76
(-0.035%)
2,711.96
-3.91
(-0.14%)
113,901.0700
-206.5800
(-0.181%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0755
英鎊最佳客戶買入價
10.3929
日圓最佳客戶買入價
5.1101
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
比特幣
113,901.0700
照顧者 情緒健康
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,901.07
-206.58
-0.181%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,094.2500
-25.9100
-0.629%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5340
-0.0040
-0.743%
更新：28/10/2025 10:55
即將公佈經濟數據
意大利-消費者信心指數
即將公佈
28/10/2025 17:00
前值
96.80
市場預測
97.00
印度-工業生產(年率)
即將公佈
28/10/2025 18:30
前值
4.00%
市場預測
2.90%
最新
