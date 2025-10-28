28/10/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升103點子，兩連升報7.1006，創近一年高

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1006，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，兩連升，創2024年11月4日以來近一年新高，全日在7.0986至7.1080之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升102點子，報7.0993。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0856，較上個交易日升25點子，兩連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約170點。



市場期待習特會達成協議的預期不減，美元承壓，人民幣順勢反彈，後續人民幣有望再現「三價合一」。



市場人士稱，市場風險偏好持續回升，客盤結匯需求帶動匯價反彈，盤中亦有大行在7.10關口投放美元流動性，隨後人民幣升勢略微放緩，若後續外部壓力進一步緩解，疊加美聯儲降息推進，人民幣有望擴大升勢，節奏上仍受大行操作影響。



除了中美緊張關係緩和，市場還關注本周美聯儲議息會議。美聯儲本周降息25個基點幾乎板上釘釘，市場將密切關注美聯儲可能準備結束量化緊縮計劃的任何跡象。(jq)