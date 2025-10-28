28/10/2025 17:53

【聚焦人幣】人行授權阿布扎比第一銀行任阿聯酋人民幣清算行

《經濟通通訊社28日專訊》中國人民銀行今日傍晚公告，根據《中國人民銀行與阿聯酋中央銀行合作備忘錄》，人行決定授權阿聯酋阿布扎比第一銀行上市股份公司擔任阿聯酋人民幣清算行。



人行網站隨後再發文指，人行行長潘功勝今日會見阿布扎比第一銀行(FAB)行長羅斯塔馬尼，就FAB在華展業、深化金融合作等進行交流。期間，潘功勝見證人民幣業務清算協議簽署。FAB在獲得人行授權後，將擔任阿聯酋第二家人民幣清算行，也將成為第一家擔任人民幣清算行的區域性本土銀行。清算行合作將為兩國經貿合作提供更加便捷的人民幣清算服務和選擇，進一步促進中阿雙邊貿易、投資便利化。



阿聯酋第一家人民幣清算行為中國農業銀行迪拜分行。(sl)