渣打香港聯手貝萊德、Mastercard及Libeara完成金管局「數碼港元」第二階段測試，驗證模擬數碼港元於代幣化基金認購贖回流程，實現T+0結算及接近實時交易。



事實要點：

▷ 基金分銷商結算時間縮短至T+0（原需跨日）

▷ Mastercard MTN技術實現接近實時結算

▷ 代幣化允許持有零碎基金單位（最小單位未明示）

▷ 渣打參與兩階段測試（離線支付至資產結算）

▷ 試驗合作方含貝萊德、Mastercard、Libeara

《經濟通通訊社28日專訊》渣打香港與貝萊德及Mastercard近日完成了金管局「數碼港元」先導計劃第二階段的試驗，在Libeara的參與下，探索模擬「數碼港元」於端到端代幣化基金認購及贖回的應用，並研究於價值鏈使用新型數碼貨幣以提升效率的可行性，以及有機會遇到的挑戰。研究團隊發現將模擬「數碼港元」和代幣化存款應用於代幣化基金周期，可以為價值鏈中不同的持份者帶來以下好處：基金分銷商方面，「數碼港元」和代幣化存款等的數碼貨幣可提供更高的靈活性、更快完成結算，通過即時交收實現T+0的認購和贖回。基金發行商方面，數貨貨幣可以改善客戶體驗、延長交易期限、縮短結算時間，提供更透明的交易狀態，容許持有零碎基金單位及提供靈活的分銷框架。支付網絡供應商方面，使用區塊鏈技術的支付網絡供應商，如Mastercard的多代幣網絡(MTN)，在使用「數碼港元」和代幣化存款時，可以實現接近實時的結算，擴展生態系統的發展。另外，至於基金代幣化服務供應商，代幣化容許客戶持有零碎基金單位，通過動化化低營運成本，運用傳統和數碼渠道擴大投資者接觸此類投資的機會。渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，渣打致力促進金融科技創新。作為「數碼港元」先導計劃兩個階段的參與機構，渣打香港從探索數碼貨幣於離線支付場景的應用，擴展至研究數碼資產結算的應用。在先導計劃中獲得的見解和經驗，將有助該行推化金融業在新型數碼貨幣的應用上推陳出新，為客戶提供更好的體驗及更大的便利，同時為數碼貨幣生態圈的發展作出貢獻。(bn)