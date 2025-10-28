28/10/2025 10:08

【ＡＩ】馬斯克推出AI編輯的百科全書Grokipedia，空稱清除「維基宣傳」

《經濟通通訊社28日專訊》馬斯克於當地時間周一（27日）推出Grok版本的百科全書Grokipedia，這是一個線上百科全書，詞條由他的人工智能公司xAI編輯。



馬斯克先前在自己的社交平台X上發文稱，這個名為Grokipedia的新計劃將「清除」充斥維基百科的「宣傳」。



不過，Grokipedia在周一下午推出後，曾短暫癱瘓。百科上有超過80萬條人工智能生成的百科全書條目，造訪網站的人首先看到的是一個簡單的標誌和一個搜尋欄，讓他們可以查詢主題。



Grokipedia上關於馬斯克的條目顯示，他的公眾形象是「創新的夢想家和玩世不恭的挑釁者的融合」，還介紹了他的飲食細節，指出他「偶爾會放縱一下，比如每天早上吃甜甜圈並喝多杯健怡可樂。」



*特斯拉董事長警告馬斯克或辭職*



與此同時，周一，特斯拉董事長丹霍爾姆在致股東的一封信中警告，如果CEO馬斯克的1萬億美元薪酬方案不能獲得批准，馬斯克可能會離開特斯拉。



這項呼籲是在11月6日的年度股東大會之前發出，特斯拉董事會因沒有按照股東的最佳利益行事而一再受到批評。(rc)