28/10/2025 11:25

【外圍經濟】日本債市對特朗普之行高度警惕，擔心其要求增加國防支出

《經濟通通訊社28日專訊》日本政府債券市場的投資者於周二（28日）高度警惕，密切關注美國總統特朗普是否會施加更大壓力，要求其盟友增加國防開支。



分析指，特朗普如有任何暗示或明示，將使長期日本國債債孳息率再度面臨上行壓力，而市場剛剛在高市早苗當選後逐漸恢復平靜，該事件曾導致孳息率升至多年高位。



AXA Investment Managers的高級固定收益策略師Ryutaro Kimura表示：「高市是一名保守派政治人物，對國家防衛有著強烈興趣，可能被視為對美國要求持開放態度的溝通對象。這可能對日本的財政前景，以及日本國債孳息率穩定性構成潛在風險，尤其是超長期日本國債。」



此外，國防開支增加可能意味著債券發行量會加大，而市場參與者對此早已感到緊張，高市曾表示她希望在不增稅的情況下增加政府收入。(rc)