28/10/2025 13:35

【ＡＩ】OpenAI與心理健康專業人士合作，以改善ChatGPT對特定用戶群體的回應方式

《經濟通通訊社28日專訊》OpenAI周一（27日）表示，正與心理健康專業人士合作，以改善ChatGPT對特定用戶群體的回應方式。



作為研究發現的一部分，OpenAI估算，在任何一周內，約0.07%的活躍用戶會顯現「與精神病症狀或躁狂相關的潛在心理健康緊急狀況」。這些用戶或顯現出精神病症狀、躁狂症狀，或有自殘、自殺傾向，亦或對該聊天機械人產生情感依戀。



根據OpenAI CEO奧特曼本月稍早透露的訊息，ChatGPT每周活躍用戶達8億。以此計算，顯現相關跡象的用戶約56萬人。不過，OpenAI表示，由於此類對話較為罕見，很難對其進行識別和量化。



OpenAI正面臨一宗訴訟，原告是16歲少年雷恩(Adam Raine)的父母。訴訟稱，雷恩於4月11 日離世前的數月間，ChatGPT「主動協助」其探尋自殺方法。(rc)