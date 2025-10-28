28/10/2025 16:10

【外圍經濟】投資者押注聯儲局或於周三宣布結束縮表，利率市場上已有大宗交易

《經濟通通訊社28日專訊》美國利率市場上周四（23日）出現一筆規模可觀的大宗交易，市場人士認為，是有投資者在為聯儲局即將宣布結束縮減資產負債表計劃進行布局。



芝商所集團(CME)的數據顯示，上周四出現一筆涉及4萬份11月到期合約的大宗交易，押注11月份有擔保隔夜融資利率(SOFR)，平均只比預期的聯邦基金利率高出9個基點。



數據顯示，SOFR目前為4.24厘。該利率是主要以國債作為抵押品的短期現金的隔夜借款利率，反映隔夜回購市場的融資成本。而聯邦基金利率目前為4.11厘。該利率是銀行為滿足準備金要求，而相互收取的無抵押隔夜貸款成本。



分析人士指出，這筆交易標誌著今年以來兩者趨勢的轉變，並反映出人們預期聯儲局，將在周三（29日）政策會議結束時宣布QT政策的終結。



德意志銀行美國利率策略師Steven Zeng表示，這是一筆押注聯儲局本周將停止QT，並宣布新政策以安撫融資市場的交易，這將使SOFR相對於聯邦基金利率的利差從當前水平下降。(rc)