歐洲央行於2025年10月30日公布維持利率2.15%，歐元區第三季GDP季率料0.1%、年率1.2%，美股道指跌0.15%，港股恒指跌0.2%成交3538億港元。



事實要點：

▷ 歐元區第三季GDP季率料0.1%（年率1.2%）、失業率6.3%

▷ 歐洲央行維持利率2.15%（符合市場預期）

▷ 道指跌73.72點（0.15%）、恒指跌63點（0.2%）成交3538億

▷ 德國第三季GDP年率升0.2%（季率持平）

▷ 美國第三季個人消費料升3.2%（前值2.5%）

《經濟通通訊社30日專訊》儘管聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數昨日收市表現分化。道指收市跌73.72點或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點或0.55%，報23958.47點。港股方面，恒生指數收市報26282，跌63點或0.2%，成交3538億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，歐洲央行管委會在意大利央行主持下召開貨幣政策會議，會後將舉行新聞發布會；9:45pm，總裁拉加德將對記者發表講話。9:55pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在一個線上會議發表預先錄製的演講。31日凌晨1:15am，達拉斯聯儲總裁洛根在「銀行融資的演變」研討會上致歡迎辭。數據方面，今日5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料維持於0.2%，經季節調整季率料維持不變。今晚6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.1%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.2%；9月失業率料維持於6.3%；10月消費者信心指數。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上2.7%；第三季個人消費料由2.5%升上3.2%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、康卡斯特(US.CMCSA)、Coinbase Global(US.COIN)、萬事達(US.MA)、默沙東(US.MRK)、Roblox Corp(US.RBLX)、慧榮科技(US.SIMO)、Twilio(US.TWLO)等。(wa)