直播中 : 開市Good Morning - 「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
直播中 : 開市Good Morning - 「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
--
--
(--)
26,530
+175
(+0.66%)
--
--
(--)
--
--
(--)
7.83億
4,016.29
-0.04
(-0.001%)
4,747.79
-0.05
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
110,500.0000
+478.7000
(0.435%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0966
歐元最佳客戶買入價
9.0450
英鎊最佳客戶買入價
10.2860
日圓最佳客戶買入價
5.1050
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,530
+175
(+0.66%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
7.83億
股票
7.83億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：30/10/2025 09:01
可賣空股票總成交
2,100.02億
主板賣空
335.83億
(15.992%)
更新：28/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
4,016.29
-0.04
(-0.001%)
滬深300
4,747.79
-0.05
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
110,500.0000
+478.7000
(0.435%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0966
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0450
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2860
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1050
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00005 滙豐控股00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00001 長和
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,500.00
+478.70
+0.435%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,920.0000
+17.0000
+0.436%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
562.2000
+6.6000
+1.188%
更新：30/10/2025 09:00
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處