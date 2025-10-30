30/10/2025 08:00

【美國議息】聯儲局再減息0.25厘，12月1日緊縮周期告終

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局周三（29日）結束一連兩日的議息會議，宣布減息0.25厘，為年內連續第二次下調利率，聯邦基金利率目標區間降至3.75厘至4厘，符合市場普遍預期。



局方同時宣布，將於12月1日停止縮減資產負債表（簡稱縮表），此舉被市場視為貨幣緊縮周期步入尾聲的明確信號。



今次議息會議的投票結果為10票贊成對2票反對，顯示委員會內部對利率路徑仍存分歧。聯儲局理事米蘭連續第二次投下反對票，他傾向更進取地減息0.5厘以支持經濟。另一張反對票來自堪薩斯城聯儲銀行總裁施密德，但他主張維持利率不變，以確保通脹受控。



自2022年啟動縮表以來，聯儲局已透過停止將到期債券本金再投資的方式，將其資產負債表規模從近9萬億美元的峰值，削減了約2.3萬億美元至目前的6.6萬億美元。近期短期融資市場出現緊張跡象，促使局方提前結束縮表，以確保金融體系流動性充裕。(kk)