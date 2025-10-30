30/10/2025 12:59

【習特會】特朗普乘空軍一號返國，表示明年四月訪華，習近平亦將回訪

《經濟通通訊社30日專訊》中國國家主席習近平與美國總統特朗普會面結束。特朗普直接乘空軍一號離開韓國。他在專機上表示，中國將立即採購美國大豆，並已完全解決稀土問題，美國對華關稅將下調10個百分點。



特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。他表示，與中國領導人的會晤很好，達成了許多重要決定。他評價會晤成果稱，以十分制可打十二分。



這是兩人在2019年6月後的首次面對面會談。與會的美國官員包括國務卿魯比奧、財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾等。中國與會官員則包括國務院副總理何立峰、外長王毅、商務部長王文濤等。(rc)