30/10/2025 16:53

中原按揭王美鳳2025年10月30日指出，銀行減P 0.125厘後，30年期100萬貸款月供減69元（1.6%），累計減P幅度達0.875厘



事實要點：

▷ 累計減P幅度0.875厘（抵銷前次加息）

▷ 450萬按揭月供減310元（原19894元→19584元）

▷ 100萬30年貸款月供減69元（原4421元→4352元）

▷ 市場按息降至3.25%（原3.375%）

▷ 活期存款息率降至零（存息無下調空間）

《經濟通通訊社30日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前H按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.375%減至3.25% (以H+1.3% 封頂P-1.75%（減P後:5%）計，供樓負擔進一步減輕。她舉例，目前H按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.375%減至3.25%計；例如以貸款額100萬元、30年期計算，減息0.125厘後H按封頂息3.25%計，每月供款由4421元減至4352元，每月供款減少69元或1.6%。以目前新造按揭平均按揭額約450萬元計，減息0.125厘，每月供款由19894元減少至19584元，節省310元 (1.6%)，利息支出減少469元。王美鳳又預期，年內市場按息維持約3.25%水平，減息周期持續，是次銀行進一步下調存貸息率0.125厘後，去年至今銀行減P幅度已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅亦為0.875厘，銀行基本活期存款息率亦降至零水平，存息已減無可減，相信減P周期已完成。按照現時H按計劃封頂息，當未來1個月拆息跌至低於1.95%，按息將會跌穿封頂息而進一步下降。若年內及明年美國進一步減息，美息下跌將逐步推低港元拆息水平，預期明年按息或可進一步下跌。(ul)