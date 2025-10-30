30/10/2025 09:24

【美國議息】余偉文：美國未來減息步伐仍有很大不確定性

《經濟通通訊社30日專訊》金管局總裁余偉文表示，聯儲局12月議息會議時會否減息並非肯定，目前美國通脹存在微微向上的跡象，就業市場則略為向下，意味兩個政策目標走勢相反，加大未來利率走勢的不確定性。



余偉文指，由於美國政府停擺，故聯儲局難以掌握美國主要的經濟數據表現，增加貨幣決策的難度，市場對於12月減息的預期亦下降。



對於本港未來利率走勢，余偉文稱，銀行存貸利率的變化是由不同銀行按照拆息市場利率及成本結構去做決定，若美息未來趨減，因應聯繫匯率，本港同業拆息（HIBOR）亦會逐步下降，息率向下對本地經濟及房地產市場有正面作用，惟目前美國利率走向及減息幅度存在頗大的不確定性。(ul)