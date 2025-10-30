26,548.39
+202.25
(+0.77%)
26,532
+177
(+0.67%)
低水16
9,453.20
+77.41
(+0.83%)
6,136.30
+42.86
(+0.70%)
1,236.24億
4,024.57
+8.24
(+0.205%)
4,759.64
+11.80
(+0.249%)
13,689.98
-1.40
(-0.010%)
2,736.23
+4.79
(+0.18%)
110,917.3300
+896.0300
(0.814%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0421
英鎊最佳客戶買入價
10.2736
日圓最佳客戶買入價
5.1074
恒生指數
26,548.39
+202.25
(+0.77%)
期指
低水16
26,532
+177
(+0.67%)
國企指數
9,453.20
+77.41
(+0.83%)
科技指數
6,136.30
+42.86
(+0.70%)
大市成交
1,236.24億
股票
1,074.31億
(86.902%)
窩輪
66.37億
(5.369%)
牛熊證
95.56億
(7.730%)
即時更新：30/10/2025 10:34
可賣空股票總成交
2,100.02億
主板賣空
335.83億
(15.992%)
更新：28/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,121.65億
4,024.57
+8.24
(+0.205%)
滬深300
4,759.64
+11.80
(+0.249%)
深証成指
13,689.98
-1.40
(-0.010%)
MSCI中國A50
2,736.23
+4.79
(+0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
110,917.3300
+896.0300
(0.814%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0421
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2736
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1074
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票 西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00005 滙豐控股00700 騰訊控股02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47
大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
新聞及評論
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.3905
-0.0172
-0.183%
KRW 美元/南韓圜
1,421.5700
-2.4400
-0.171%
JPY 美元/日圓
152.4690
-0.2530
-0.166%
更新：30/10/2025 10:31
最新重要數據
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
29/10/2025 21:45
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.20%
公佈日期
29/10/2025 08:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.50%
公佈日期
29/10/2025 08:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,932.1600
-20.3300
-0.514%
XAG 白銀現貨
47.4175
-0.3786
-0.792%
更新：30/10/2025 10:31
