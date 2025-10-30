30/10/2025 09:12

【美國議息】金管局：下調基本利率至4.25厘

《經濟通通訊社30日專訊》隨著美國減息1/4厘至3.75厘至4厘區間，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。



金管局表示，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



因應美國調低聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.25%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是3.21%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.25%。(ul)