直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,357.68
+11.54
(+0.04%)
26,400
+45
(+0.17%)
高水42
9,376.96
+1.17
(+0.01%)
6,078.33
-15.11
(-0.25%)
2,285.55億
4,012.60
-3.73
(-0.093%)
4,742.84
-5.00
(-0.105%)
13,642.06
-49.32
(-0.360%)
2,727.50
-3.94
(-0.14%)
109,164.3400
-856.9600
(-0.779%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,357.68
+11.54
(+0.04%)
期指
高水42
26,400
+45
(+0.17%)
國企指數
9,376.96
+1.17
(+0.01%)
科技指數
6,078.33
-15.11
(-0.25%)
大市成交
2,285.55億
股票
2,064.84億
(90.343%)
窩輪
90.71億
(3.969%)
牛熊證
130.00億
(5.688%)
即時更新：30/10/2025 13:38
可賣空股票總成交
1,539.52億
主板賣空
218.45億
(14.189%)
半日數據，更新：30/10/2025 12:40
上証指數
成交：8,304.33億
4,012.60
-3.73
(-0.093%)
滬深300
4,742.84
-5.00
(-0.105%)
深証成指
13,642.06
-49.32
(-0.360%)
MSCI中國A50
2,727.50
-3.94
(-0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
109,164.3400
-856.9600
(-0.779%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0580
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2889
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.3852
-0.0225
-0.239%
CHF 美元/瑞郎
0.7983
-0.0015
-0.188%
CAD 美元/加元
1.3934
-0.0007
-0.051%
更新：30/10/2025 13:35
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐
30/10/2025 12:24
5.125%
恒生
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.0900
更新：30/10/2025 13:35:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處