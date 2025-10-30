30/10/2025 12:02

【美國議息】富達：美國預防性減息政策，有助推升估值，對美國股市調高至「增持」

《經濟通通訊社30日專訊》對於美國減息四分一厘，符合市場預期，富達國際高級全球宏觀策略師Max Stainton表示，聯儲局維持其預防性降息的政策路徑，顯示其政策重心已轉向支撐就業市場，尤其在近期資金市場壓力下更顯謹慎。受惠於消費支出韌性與投資強勁，美國經濟成長更趨均衡，減輕了急速放緩的疑慮。



他又表示，數據缺口將掩蓋經濟疲弱並加劇增長放緩，反而可能促使聯準會進一步減息。提前停止QT也被視為偏鴿的政策傾向，不過仍須留意在政府關門過程中，聯儲局官員發言帶來的不確定因素。



展望明年，在新任聯儲局主席上任及投票成員偏向鴿派的情況下，政策轉向寬鬆的趨勢將更為明確。



＊美國預防性減息政策，對美國股市調高至「增持」＊



該行又指，儘管美國通脹仍高於2%，但聯儲局聚焦於潛在下行風險。預防性減息政策之下，有助推升估值並延續樂觀情緒。美國與貿易對手的談判以及企業盈利表現皆為股市估值提供一定支持，因此將股市調升至「增持」。



經濟前景改善和聯儲局減息等利好因素已反映在股價當中，隨著企業陸續公布業績，投資者不妨從優質基本面出發，全球優質股息策略搭配全球優質債券，在全球各地找到具長期吸引力的投資機會(ul)