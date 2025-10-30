30/10/2025 12:29

【美國議息】摩通資產管理策略師許長泰：需關注美國停擺，或影響聯儲局決定，料明年上半年減息一次

《經濟通通訊社30日專訊》摩通資產管理策略師許長泰表示，聯儲局已將利率調降25個基點至3.75%-4%的區間，符合市場預期。但值得注意的是，由於政府持續停擺，許多關鍵政府數據（包括非農就業數據）無法獲取，因此聯儲局在做出這些決定時，仍需關注這種情況。



他分析指出，假設政府停擺不再造成進一步干擾，聯儲局則可以繼續收到就業及通脹報告；而就業狀況的改善或通脹飆升，都可能使委員會維持利率不變，但12月降息的可能性依然存在；不過FOMC是次會議更為鷹派的基調，預計明年上半年可能只有一次降息空間。



另外，隨美中貿易緊張局勢緩和，亞洲市場或出現類似美股分化的情況，但亞洲科技出口國，例如台灣、韓國和日本等人工智慧投資周期中的參與者，受到的影響可能較小。



對中國而言，正如近期發布的「十五」規劃公報所強調的，國內市場將受到政府刺激消費和經濟成長政策的影響。(ul)



