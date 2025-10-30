30/10/2025 08:42

【開市Ｇｏ】習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

2025年10月30日【要聞盤點】



1、儘管聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數周三(29日)收市表現分化，盤中三大指數均觸及即市新高，惟後勁不繼，最終僅納指錄得升幅。道道指收市跌73.72點，或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點，或0.55%，報23958.47點。國金龍指數跌3點。日經期貨截至上午7時40分升5點。



2、中美元首將於今日上午在韓國釜山會晤，美國總統特朗普或降低對華芬太尼關稅，並與國家主席習近平討論英偉達晶片等問題。特朗普表示，相信美國「將與中國達成協議」



3、聯儲局連續第二個月降息25基點，理事米蘭及堪薩斯城聯儲行長提出異議。主席鮑威爾稱12月降息遠無定論，債市押注減少。



4、聯儲局將於12月1日起停止縮表，抵押貸款支持證券到期資金將再投資於國庫券。



5、七國集團計劃成立關鍵礦產生產聯盟，並於周五公布正式協議，抗衡中國在礦產領域的主導地位。



6、由中國國務院國資委發起，委託中國國新設立和管理的央企戰略性新興產業基金啟動，首期規模510億元人民幣，重點支持人工智能、航空航天、高端裝備等未來產業。



7、為推動《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，北京證監局等多部門聯合出台《北京市推動中長期資金入市實施意見》。



8、英偉達股價收市大漲2.99%，市值突破5萬億美元，成為全球首家達此里程碑的企業，超越印度、日本及德國GDP。



9、Alphabet盤後一度漲逾7%，純利大升41%，遠超預期。卡特彼勒季度業績超預期，受數據中心發電設備需求強勁推動。



10、Meta預計2026年總支出大幅增加，微軟數據中心支出激增導致市場擔憂人工智能基礎設施成本高昂，資本支出為349億美元，按年急增74.5%。兩公司盤後股價均下挫。



11、日本央行周四將公布利率決定，料按兵不動，但美國財長貝森特呼籲賦予央行應對通脹空間，12月加息預期升高。





【焦點股】



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 中國汽車品牌9月歐洲銷量創史上最佳，市場滲透率提升



中國石化(00386)

- 第三季純利85億人幣跌0.5%，首三季少賺32%



美團(03690)

- 發美元票據籌獲近20億美元，人民幣票據籌獲70.8億人幣



五礦資源(01208)

- 收購英美資源集團巴西鎳業務交易面臨歐盟深入審查



ASMPT(00522)

- 第三季盈轉虧2.7億元，子公司清盤支出3.7億元拖累



中金公司(03908)

- 第三季純利22億人幣升2.5倍，首三季多賺1.3倍



中國移動(00941)

- 最終控股股東董事長由陳忠岳接任



華能國電(00902)

- 第三季純利56億人幣升89%，首三季多賺43%



海天味業(03288)

- 第三季純利14億人幣升3.4%，首三季多賺11%



中廣核電力(01816)

- 第三季純利26億人幣跌9%，首三季少賺14%



安能物流(09956)

- 獲淡馬錫財團溢價30%提私有化建議，今早復牌



江西銅業(00358)

- 第三季純利19億人幣升35%，首三季多賺21%



中興通訊(00763)

- 第三季純利2.6億人幣跌88%，首三季少賺33%



招商銀行(03968)

- 第三季純利388億人幣升1%，首三季多賺0.5%



山東黃金(01787)

- 第三季純利12億人幣升68%，首三季多賺92%



比亞迪(01211)、建設銀行(00939)、中國石油(00857)

- 今日將公布業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.13%，報每桶60.40美元



布倫特期油上漲0.09%，報每桶64.29美元



黃金現貨上漲0.70%，報每盎司3958.07美元



紐約期金下跌0.78%，報每盎司3969.60美元