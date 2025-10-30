30/10/2025 07:52

美團(03690)發美元票據籌獲近20億美元，人民幣票據籌獲70.8億人幣

《經濟通通訊社30日專訊》美團-W(03690)公布，與有關初始買家就票據發行訂立購買協議。於扣除包銷佣金及若干估計發售開支前，美元票據發行所得款項總額將約19.94億美元，人民幣票據發行所得款項總額將為70.8億元人民幣。



該集團指，發行6億美元於2031年到期的4.5%優先票據、6億美元於2032年到期的4.75%優先票據、8億美元於2035年到期的5.125%優先票據、20.8億元人民幣於2030年到期的2.55%優先票據及50億元人民幣於2035年到期的3.1%優先票據。美元票據發行價介乎本金99.471%至99.876%，人民幣票據發行價介乎本金100%。



該集團指，預期票據將獲標普評為「A-」級、獲惠譽評為「BBB+」級及獲穆迪評為「Baa1」級。擬將票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。(wh)