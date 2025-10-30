30/10/2025 15:19

【關稅戰】商務部：美方將取消針對中國商品加徵10%「芬太尼關稅」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》商務部新聞發言人今日就上周末中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。其中指出，美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的10%「芬太尼關稅」，其對中國商品（包括香港和澳門）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。



此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。



發言人表示，中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。