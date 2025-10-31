30/10/2025 09:16

【ＡＩ】黃仁勳：AI無泡沫

被稱為AI界年度盛事的「英偉達GTC」在美國華盛頓舉行，正值近期AI股股價愈升愈有，市場市場出現泡沫疑慮。英偉達行政總裁黃仁勳在發表主題演講時駁斥相關論述，重申AI市場並無泡沫，目前AI模型性能已強大到讓客戶願意付費，也因此推動企業大舉投資算力基礎設施，「我們已進入良性循環，這是一個重要的轉折點……非常了不起」。



黃仁勳表示，摩爾定律逐漸失效，加速運算與GPU技術已成為推動科技進步的核心動力，而隨AI模型規模不斷擴大，傳統運算架構已經無法滿足需求，故此英偉達不再只設計芯片，而是設計整個機櫃。黃仁勳宣布，英偉達將推出Grace Blackwell NVLink 72系統：將72顆Blackwell GPU以NVLink 72高速互連，讓整個機櫃如同「一顆超級GPU」協同運算。《香港經濟日報》