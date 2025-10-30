30/10/2025 11:46

【美國議息】嘉信理財:聯儲局對勞動市場疲弱憂慮加深，料12月或再減息25基點

《經濟通通訊社30日專訊》嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美聯儲持續以審慎步伐推進寬鬆貨幣政策，再調低聯邦基金利率25個基點，目標區間下降到3.75厘至4厘。而這次可能不是年內最後一次減息，預期聯儲局在下次會議，即12月11日有很大機會再次減息25個基點，屆時利率區間將進一步降到3.5厘至3.75厘。



他表示，儘管通脹率因關稅相關壓力等因素而維持在2%的目標水平之上，但最新決定已表明，相較於通脹所引發的憂慮，聯儲局已將防範就業市場的下行風險列為優先考慮事項。這次亦是今年9月下調25個基點、即2024年12月以來首次減息後的再次行動，凸顯了局方對勞動市場疲弱的憂慮有所加深。



林長傑表示，市場應該將今次減息解讀為策略性調整，而非全面的政策轉向。即使當前美國政府停擺暫時影響了關鍵經濟數據的發布，聯儲局仍堅持以數據為決策基礎。對投資者而言，當前環境為風險資產提供了短期支持，但由於就業市場動態、通脹走勢與政策不確定性等多個變數，市場波動預計仍將持續。(bi)