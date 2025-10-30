30/10/2025 11:57

【美國議息】高力:息率下調能釋放資金需求，緩解發展商融資成本壓力

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局公布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降至3.75厘至4厘區間，是繼本年9月17日降息25個基點後再度下調，也是自2024年9月以來第五次降息。高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰認為，息率下調能釋放資金需求，帶動市場投資氣氛，同時對香港房地產發展商而言，能緩解融資成本的壓力，為整體樓市帶來利好。



梁鎮峰指，觀乎近期住宅成交量，不論中小型住宅甚至豪宅，一二手均於減息預期前錄得活躍銷情，相信是次符合市場預期的減息決定有助樓市氣氛與成交動力進一步延續，加上私人住宅樓價已延續6個月上升趨勢，對於近年極力平衡貨尾供應的發展商而言是去存良機。



他補充，減息也分別增加中小型發展商投資新項目的機會，在政府近年賣地策略偏向中小型地皮的方針，以及《施政報告》就舊樓重建項目，為跨區地積比轉移開設綠燈後，亦有利於本港房地產市場發展。整體市場氣氛趨向正面，加上住宅價格相對吸引，預期將有助吸引更多有意置業的用家及買家入市。(bi)