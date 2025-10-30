直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,358.97
+12.83
(+0.05%)
26,401
+46
(+0.17%)
高水42
9,378.06
+2.27
(+0.02%)
6,081.10
-12.34
(-0.20%)
2,286.82億
4,012.65
-3.68
(-0.092%)
4,742.39
-5.45
(-0.115%)
13,645.14
-46.24
(-0.338%)
2,728.23
-3.21
(-0.12%)
109,177.3900
-843.9100
(-0.767%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0549
英鎊最佳客戶買入價
10.2866
日圓最佳客戶買入價
5.0960
19
九月
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場 旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場
大型盛事 商場活動
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登...
推介度：
19/09/2025 - 09/11/2025
23
九月
赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場 赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場
展覽 文化藝術
赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場
推介度：
23/09/2025 - 09/11/2025
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5870
電匯客戶賣出
5.5670
更新：30/10/2025 13:35:06
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐
30/10/2025 12:24
5.125%
恒生
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
法國-國內生產總值(季率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
法國-國內生產總值(年率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.80%
市場預測
0.60%
最新
