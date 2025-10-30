30/10/2025 12:13

【美國議息】滙豐下調最優惠利率0.125厘，港元儲蓄存款利率調低0.124厘

《經濟通通訊社30日專訊》香港上海滙豐銀行宣布，由明日（31日）起，下調港元最優惠利率0.125厘，由年利率5.125厘調低至5厘。滙豐對上一次於2025年9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。



同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低12.4點子。滙豐對上一次於2025年9月19日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.5點子。



滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如表示，滙豐公布調整利率，主要是因應美國聯邦儲備局再次減息以及考慮到本地市場情況。該行會繼續密切留意外圍環境及本地經濟發展，有需要時再作調整。(bi)