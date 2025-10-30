30/10/2025 12:29

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月30日，香港滙豐、中銀香港及渣打三大發鈔行宣布下調最優惠利率0.125厘，累計減息5次共0.875厘，恢復至加息周期前水平，銀行體系結餘由1764億港元降至542億港元，一個月HIBOR報3.42厘。



▷ 滙豐、中銀香港最優惠利率降至5%（原5.125%），渣打降至5.25%（原5.375%）

▷ 本輪減息周期累計5次共0.875厘（2022-2023年加息周期累計5次共0.875厘）

▷ 銀行體系結餘由6月1764億港元降至現時542億港元

▷ 一個月HIBOR報3.42厘（近兩月維持3厘以上）

▷ 美聯儲2022-2023年累計加息11次共5.25厘

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘，本港銀行跟隨減息，滙豐銀行率先宣布明日（31日）起下調港元最優惠利率0.125厘，由年利率5.125厘調低至5厘。中銀香港(02388)下周一起亦將港元最優惠利率由年利率5.125厘下調至5厘。渣打香港亦下調優惠利率0.125厘，由年息5.375厘，調低至年息5.25厘。*港P重回加息周期前水平，「減P周期」已結束*經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率(P)，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。隨著息口回落至合理水平，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響。曹德明續指，2022年至2023年的加息周期，美國累計加息11次，合共5.25厘，本港銀行累計僅加息5次，合共0.875厘。今次本港銀行第5度下調最優惠利率(P)，在本輪減息周期中已累計減息5次，合共0.875厘，意味著最優惠利率(P)已回復至加息周期前的水平。理論上，本港銀行的「減P周期」已正式結束。*拆息短期內難重返6月低至近半厘水平*拆息方面，由於本港銀行體系總結餘由今年6月初約1764億港元回落至現時約542億港元，推動HIBOR反覆回升。今日一個月HIBOR報3.42厘，接近兩個月維持在3厘以上水平。曹德明表示，雖然美息再度回落，但幅度不大，美聯儲於12月才開始停止縮減資產負債表，加上本港銀行體系總結餘暫時仍維持約542億港元，使HIBOR回落空間相對有限，除非再有資金流入本港銀行體系，HIBOR或有望反覆回落，惟短期內難以重返6月份低至近半厘的低水平。他又指，現時銀行對按揭業務取態轉趨積極，推出不同種類的按揭計劃以及相關優惠，建議有意置業人士可根據自身財務狀況及對利率的預期，選擇最合適的按揭計劃。(bi)