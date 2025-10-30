直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,365.34
+19.20
(+0.07%)
26,408
+53
(+0.20%)
高水43
9,379.90
+4.11
(+0.04%)
6,083.84
-9.60
(-0.16%)
2,288.93億
4,013.38
-2.95
(-0.073%)
4,743.79
-4.05
(-0.085%)
13,651.82
-39.56
(-0.289%)
2,728.01
-3.43
(-0.13%)
109,164.3400
-856.9600
(-0.779%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,164.34
-856.96
-0.779%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,882.0000
-21.0000
-0.538%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5090
-0.0160
-3.048%
更新：30/10/2025 13:35
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.3852
-0.0225
-0.239%
CHF 美元/瑞郎
0.7983
-0.0015
-0.188%
CAD 美元/加元
1.3934
-0.0007
-0.051%
更新：30/10/2025 13:35
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.07%
1個月
3.42%
3個月
3.54%
更新：30/10/2025 11:15
最新
