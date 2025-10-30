30/10/2025 13:20

【美國議息】恒生下調港元最優惠利率0.125厘

《經濟通通訊社30日專訊》恒生銀行(00011)宣布，明日（31日）起下調港元最優惠年利率，由5.125厘下調至5厘，減幅為0.125厘。



該行亦下調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘5000港元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.125厘下調至0.001厘。倘綜合戶口之「全面理財總值」達100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001厘。



恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，因應美國聯邦儲備局最近宣布減息，並考慮到本地經濟及市場環境，決定下調港元最優惠利率。未來數月，美國減息周期仍然存在不確定性，會繼續密切留意外圍及本地經濟情況，適時地作出未來息口決定。(bi)