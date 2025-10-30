直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,365.95
+19.81
(+0.08%)
26,406
+51
(+0.19%)
高水40
9,380.54
+4.75
(+0.05%)
6,082.70
-10.74
(-0.18%)
2,290.32億
4,013.70
-2.63
(-0.065%)
4,744.35
-3.49
(-0.074%)
13,653.70
-37.68
(-0.275%)
2,729.45
-1.99
(-0.07%)
109,164.3400
-856.9600
(-0.779%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,365.95
+19.81
(+0.08%)
期指
高水40
26,406
+51
(+0.19%)
國企指數
9,380.54
+4.75
(+0.05%)
科技指數
6,082.70
-10.74
(-0.18%)
大市成交
2,290.32億
股票
2,069.61億
(90.363%)
窩輪
90.71億
(3.961%)
牛熊證
130.00億
(5.676%)
即時更新：30/10/2025 13:39
可賣空股票總成交
1,539.52億
主板賣空
218.45億
(14.189%)
半日數據，更新：30/10/2025 12:40
上証指數
成交：8,330.34億
4,013.70
-2.63
(-0.065%)
滬深300
4,744.35
-3.49
(-0.074%)
深証成指
13,653.70
-37.68
(-0.275%)
MSCI中國A50
2,729.45
-1.99
(-0.07%)
比特幣
資料由Binance提供
109,164.3400
-856.9600
(-0.779%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0580
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2889
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
20
十一月
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》 石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
展覽 文化藝術
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
推介度：
20/11/2025 - 23/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐
30/10/2025 12:24
5.125%
恒生
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,164.34
-856.96
-0.779%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,882.0000
-21.0000
-0.538%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5090
-0.0160
-3.048%
更新：30/10/2025 13:35
即將公佈經濟數據
法國-國內生產總值(季率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
法國-國內生產總值(年率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.80%
市場預測
0.60%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處