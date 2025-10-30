直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,367.68
+21.54
(+0.08%)
26,403
+48
(+0.18%)
高水35
9,380.79
+5.00
(+0.05%)
6,081.25
-12.19
(-0.20%)
2,291.14億
4,013.81
-2.52
(-0.063%)
4,745.46
-2.38
(-0.050%)
13,656.69
-34.69
(-0.253%)
2,729.80
-1.64
(-0.06%)
109,179.9800
-841.3200
(-0.765%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.3858
-0.0219
-0.233%
CHF 美元/瑞郎
0.7983
-0.0015
-0.188%
CAD 美元/加元
1.3934
-0.0007
-0.052%
更新：30/10/2025 13:35
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.0900
更新：30/10/2025 13:35:44
最新
人氣
