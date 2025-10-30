30/10/2025 13:16

恒生銀行指出美聯儲2025年10月降息0.25厘，因美國勞工市場轉差，12月是否再減息未定，香港利率或跟隨以支持經濟及資產市場。



事實要點：

▷ 美聯儲2025年10月降息0.25厘（勞工市場轉差）

▷ 美國政府停擺多日致官方經濟數據未公布

▷ 香港利率有望跟隨美聯儲減息

▷ 亞洲AI概念股受各國政府及龍頭科企推廣關注

▷ 「十五五規劃」聚焦科技及高端製造

《經濟通通訊社30日專訊》恒生銀行(00011)高級經濟師唐嘉逸表示，美國聯儲局一如市場預期調低目標利率0.25厘，主要是考慮到美國勞工市場繼續轉差，需減息以加強對美國經濟的支持。聯儲局主席鮑威爾表示對於12月是否進一步減息仍未有定案，反映聯儲局委員之間對未來息口走向仍存在分歧。*12月仍有減息空間，本港利率或跟隨向下*唐嘉逸認為，若然中美貿易談判取得進展，關稅導致的美國通脹上行風險或會減少，加上美國勞工市場挑戰依然存在，12月份會議仍有減息的空間。因應聯儲局繼續減息，本港利率有望跟隨向下，支持香港經濟以及資產市場表現。*未來減息路徑不確定，美股美債或藉機獲利回吐*恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，美國政府停擺多日，令官方經濟數據未能公布，但市場早前卻一直認為美國聯儲局在今個星期減息後，12月還會再減息，所以美股美債市場於過去兩個月表現相當積極。然而今次會議聯儲局重申未來減息路徑的不確定性，預期美股美債於高位或藉機獲利回吐。*亞洲AI概念股仍備受關注，將帶動亞股跑贏大市*另一方面，鮑威爾認為對等關稅對美國通脹的影響遲早會顯現。但事實上，美國總統特朗普與各貿易夥伴正陸續完成談判，加徵關稅的幅度不如原先市場預期大，向來以出口為重的一些亞洲市場的股市亦因此繼續造好。加上人工智能(AI)的題材受環球各國政府和龍頭科企不停推廣而持續發酵，相信亞洲的AI概念股在今季仍備受關注，將帶動亞股跑贏大市。另外，梁君馡指出，「十五五規劃」聚焦科技和高端製造，亦加強了投資者對香港和內地股市的信心，認為若「習特會談」能令雙方的進出口貿易朝向更正常化發展，將有利環球投資資金輪動至現時仍然屬於低配的中資股。(bi)