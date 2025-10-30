30/10/2025 16:32

瑞士貴金屬公司升格香港辦事處為地區總部和全球交易中心

《經濟通通訊社30日專訊》投資推廣署宣布，瑞士黃金精煉及交易公司MKS PAMP今日在香港開設新地區總部，利用香港作為國際黃金交易中心的地位，擴展亞太地區業務。



MKS PAMP深耕香港業務多年，設立了本地辦事處。該公司於中環開設新地區總部。此舉將提升香港成為該公司全球三大交易中心之一，與日內瓦和紐約並列，提供無縫和全天候的服務，覆蓋全球主要時區，為區內客戶提供最出色的服務。



投資署署理署長李淑菁表示，很高興協助MKS PAMP擴展香港業務，這個決定不但鞏固香港作為國際金融中心的地位，亦與政府積極推動香港成為國際黃金交易中心的工作相契合。MKS PAMP的擴展證明了香港是吸引全球企業拓展亞太區業務的據點。



MKS PAMP行政總裁James Emmett表示，香港是全球金融中心，擁有世界級的基礎設施，是集團擴展區內業務的必然之選。不但視香港作為進入中國內地黃金市場的重要門戶，亦是擴展亞太區貴金屬市場的核心據點。他又指，MKS PAMP正在擴大香港及亞太區的團隊，以配合該公司拓展區內業務的策略。(bi)