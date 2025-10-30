30/10/2025 19:12

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月31日，中國將公布10月製造業PMI（預測49.6），歐元區公布10月CPI年率（預測2.1%），香港第三季GDP年率料放緩至3%，日本失業率預期降至2.5%。



事實要點：

▷ 香港第三季GDP年率預測3%（前值3.1%）

▷ 歐元區10月CPI年率預測2.1%（前值2.2%）

▷ 中國10月製造業PMI預測49.6（前值49.8）

▷ 日本9月失業率預測2.5%（前值2.6%）

▷ 美國9月個人消費預測0.4%（前值0.6%）

《經濟通通訊社30日專訊》中國公布PMI，及歐元區公布CPI，料為周五（31日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平計劃訪問韓國並出席APCE峰會。意大利央行、英倫銀行和法國央行聯合舉辦第11期國際宏觀經濟研討會。周五本港時間10:30am，新西蘭央行貨幣政策委員會委員Prasanna Gai發表講話。晚上9:30pm，達拉斯聯儲總裁洛根在一個研討會上致辭。*日本公布失業率等數據，本港公布第三季GDP*數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布9月失業率，料由2.6%降至2.5%。7:50am，日本公布9月工業生產，月率料由下滑1.5%改善至升1.5%，年率料由下滑1.6%改善至升1.8%；9月零售銷售年率料由下滑0.9%改善至升0.7%，月率料由下滑0.9%改善至升0.8%。8:30am，澳洲公布第三季生產者物價指數。9:30am，中國公布10月製造業採購經理人指數，料由49.8降至49.6；10月非製造業採購經理人指數料由50升至50.1；10月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布9月新屋動工，年率跌幅料由9.8%收窄至7.8%。3:00pm，德國公布9月進口物價，月率跌幅料由0.5%收窄至0.2%，年率跌幅料由1.5%收窄至1.4%；9月零售銷售月率料由下滑0.2%改善至升0.2%。4:30pm，香港公布第三季本地生產總值，年率升幅料由3.1%收窄至3%，經季節調整季率料由0.4%逆轉至下滑0.1%；9月貨幣供應M1；9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3；9月零售銷售年率升幅料由3.8%收窄至2.7%。6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布9月個人消費，料由0.6%降至0.4%；9月個人所得料維持於0.4%。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由40.6升至42。在本港，明日公布業績的公司有:浙江滬杭甬(00576)、和嘉控股(00704)、香港寬頻(01310)、CTR HOLDINGS(01416)、恆月控股(01723)、大成食品(03999)、奇瑞汽車(09973)等。(wa)