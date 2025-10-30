30/10/2025 15:41

【關稅戰】中美關稅下調，瑞銀：雖屬積極進展，惟不排除未來風險及波動性

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普與中國國家主席習近平會面後，據了解在中國將會立即購買美國大豆；美國對華關稅將會由57%下調至47%，其中芬太尼關稅降至10%。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在網上記者會上指出，關稅下調屬積極進展，紓緩外貿行業壓力，惟之後仍需努力破除對華科技、出口限制，以減少對國內科技發展拖累。



*關稅仍高，不排除未來有更多風險及波動性*



他續稱，現時美國對華22%加權平均關稅仍然偏高，且之後再下調難度偏高，因此就算中美關係暫時降溫，亦不排除未來有更多風險及波動性。



*「十五五」GDP料升4.5-5%，消費政策有結構性改變*



中國最新發表「十五五」規劃，張寧認為，當中提出將經濟增長保持在「合理區間」可能為4.5%至5%「隱性」GDP增長目標，且預計居民消費佔GDP比重從2024年的40%提高到2030年的43%至45%。



對於瑞銀早前在報告中稱，「顯著」提高家庭消費在GDP中的佔比。張寧認為，明年促進消費政策基本預測仍有補貼，但料範圍收窄，且料此後「十五五」期間政策不能完全依賴補貼，而是結構性改變，包括如何推動居民收入增長；社保覆蓋擴大；地產及資本市場財富效應轉趨穩定。(rh)