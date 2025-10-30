26,282.69
恒生指數
26,282.69
-63.45
(-0.24%)
期指
高水76
26,359
+4
(+0.02%)
國企指數
9,346.86
-28.93
(-0.31%)
科技指數
6,051.76
-41.68
(-0.68%)
大市成交
3,538.04億
股票
3,277.41億
(92.633%)
窩輪
104.99億
(2.968%)
牛熊證
155.64億
(4.399%)
即時更新：30/10/2025 16:43
可賣空股票總成交
1,539.52億
主板賣空
218.45億
(14.189%)
半日數據，更新：30/10/2025 12:40
上証指數
成交：10,700.59億
3,986.90
-29.43
(-0.733%)
滬深300
4,709.91
-37.93
(-0.799%)
深証成指
13,532.13
-159.25
(-1.163%)
MSCI中國A50
2,703.39
-28.05
(-1.03%)
比特幣
資料由Binance提供
110,871.7600
+850.4600
(0.773%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0394
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2720
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0650
