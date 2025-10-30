30/10/2025 10:29

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

美聯儲於2025年10月30日宣布降息0.25厘至3.75%-4%，為年內第二次降息，但未承諾12月再降息，主因政府停擺限制經濟數據獲取，QT將於2025年12月1日結束。



事實要點：

▷ 聯邦基金利率降至3.75%-4%（年內第二次降息0.25%）

▷ QT結束日定2025/12/1（市場原預期11月）

▷ 中美貿易談判若未果，11/1前中國商品關稅升至100%

▷ 政府停擺持續至12月（限制經濟數據取得）

▷ 鮑威爾鷹派語調引發股債負面反應

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘，為年內連續第二次下調利率，聯邦基金利率目標區間降至3.75厘至4厘。安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，美國聯儲局透過減息25個基點，強調其不受政治壓力影響，顯示其決策仍以經濟狀況而非政治因素主導。同時，美聯儲承認，持續的政府停擺限制其獲取經濟數據。由於缺乏清晰的經濟訊息，美聯儲未有就今年12月會議上是否會再次減息作出明確的前瞻性指引。主席鮑威爾的講話表明，美聯儲預計政府停擺可能會持續到今年12月。他提及，此外，美聯儲宣布量化緊縮(QT)將於2025年12月1日結束，抵押貸款支持證券(MBS)的再投資將從同日開始轉向國債。這項時間表令市場失望，市場先前預期會在2025年11月提前實施。鮑威爾在記者會上的鷹派語調引發了股票和利率市場的負面反應，這強化了「壞消息即好消息」的方向-疲弱的經濟數據可能促使政府進一步放鬆貨幣政策，從而支撐股市。他指出，一旦政府停擺結束，宏觀經濟數據再次公布，該行預計這將支持今年12月的減息。政府停擺加上近期企業業績發布，加劇了市場對裁員和招聘方面挑戰的擔憂。勞動市場似乎處於波動狀態，一旦經濟數據報告再次發布，就業數據可能疲弱。他表示，同時，由於數據有限且美聯儲尚未承諾今年12月的減息，短期利率應維持在高位，從而支撐美元。這種環境對中小型股票公司不利，因為它們往往持有較高比例的浮動利率債券。隨著美聯儲會議結束，市場關注將轉向企業盈利和即將在韓國舉行的中美貿易談判。*中美貿易談判料影響11月市場情緒*今天舉行的中美貿易談判預計將影響2025年11月的市場情緒。雙方將討論一系列關鍵問題，包括晶片出口管制、稀土供應、關稅結構、芬太尼相關措施以及大豆以至英偉達等關鍵商品的貿易。最後敲定的TikTok交易也將是談判議題之一。雙方在談判中都各擁有獨特的籌碼：中國憑藉其在稀土礦產領域的主導地位擁有顯著影響力，而美國則在先進晶片設計方面保持優勢。任何延長當前貿易休戰期或達成部分協議的舉措都將受到市場的正面看待，因為這將避免在未能達成協議的情況下，於2025年11月1日前對中國商品加徵100%關稅。這些方面的進展可能會提振美國股市，以及中國整體市場和中國科技業。(bn)