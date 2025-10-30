30/10/2025 11:12

貝萊德智庫主管Jean Boivin表示，聯儲局2025年12月可能再次降息，主因勞動市場疲軟持續但未急劇惡化，該行維持風險偏好立場。



事實要點：

▷ 貝萊德維持風險偏好立場（聯儲局淡化風險泡沫及低利率影響）

▷ 聯儲局上月預估12月降息（鮑威爾稱非定局且內部意見分歧）

▷ 勞動市場疲軟為降息關鍵（私部門指標及州失業救濟數據佐證）

《經濟通通訊社30日專訊》貝萊德智庫主管Jean Boivin表示，該行認為鮑威爾關於12月降息非「定局」(foregone conclusion)的評論，他並未闡明暫停降息的宏觀理由。相反，他只是用聯邦公開市場委員會(FOMC)內部意見分歧嚴重來解釋。這與聯儲局的核心立場相悖，因為聯儲局上個月就已經預估12月降息。該行認為，這並非暗示12月降息的可能性，而是顯示聯儲局將再次降息，在該行看來，這表明委員會面臨更複雜的決策動態。Jean Boivin指出，聯儲局重申勞動市場疲軟仍是關鍵因素。這與該行9月的觀點轉變相符，即勞動市場疲軟有助於降低通膨，使聯儲局能夠降息，這也是該行堅持風險偏好立場的原因。私部門指標和美國各州的失業救濟申請數據都顯示勞動市場進一步疲軟，但並未出現足以引發經濟大幅放緩擔憂的急劇惡化。在等待政府停擺結束、查看9月/10月數據以確認結果的同時，該行也在關注其他資料來源。Jean Boivin提及，該行注意到聯儲局正在淡化任何潛在的風險泡沫，以及低利率可能發揮的作用。聯儲局在股市不斷攀升至歷史新高、通膨率仍高於目標水準的情況下降息，似乎認為沒有必要承認某些風險。這顯示寬鬆的金融環境並不會阻止聯儲局很快降息。整體而言，這讓該行繼續保持風險偏好立場。鑑於聯儲局正在應對近期回購市場的壓力，其縮減資產負債表的結束也支持了這一立場。(bn)