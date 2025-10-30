30/10/2025 15:33

核心摘要：

景順趙耀庭於2025年10月30日指出，聯儲局10月降息25基點至3.75%-4%，預期12月再降息一次，但市場對連續降息預期過度，聯邦基金期貨顯示12月降息概率降至67%。



事實要點：

▷ 聯儲局10月降息25基點至3.75%-4%（非一致通過）

▷ 12月降息概率由92%降至67%（聯邦基金期貨數據）

▷ 2026年底政策利率預期上調至3.05厘（原2.95厘）

▷ 美國10年期國債收益率或面臨上行壓力（低於4%難持續）

▷ 聯儲局放寬政策力度或大於多數央行（支持美股/美元貶值潛力）

《經濟通通訊社30日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，在聯儲局10月份的會議上，聯邦公開市場委員會(FOMC)決定將政策利率目標區間下調25點子至3.75厘至4厘。此舉雖然與金融市場廣泛預期一致，但決策並非一致通過。未來的降息將更加依賴數據，考慮到美國政府長期停擺限制了數據的可見性。他指出，儘管如此，隨著美國經濟放緩及第四季失業率上升，該行仍預期12月將會有一次降息，該行認為市場對連續降息的預期可能過於極端，超出應有的合理範圍。該行預計聯儲局將維持循序漸進的放寬政策路徑，政策利率可能在2026年底達到3厘至3.25厘。降息的具體時間點不如整體趨勢方向重要。他提及，隨著市場降低對12月降息的預期，美國國債收益率全線上升。聯邦基金期貨顯示12月降息概率由92%降至67%，2026年底的預期政策利率由2.95厘上調至3.05厘。他表示，該行長期認為美國10年期國債收益率低於4厘難以持續，未來數月及數季內長期收益率可能面臨進一步上行壓力。此外，聯儲局可能比大多數主要央行更積極放寬政策，這可能支持美國股市並為美元帶來進一步貶值的潛力。他稱，美元走弱，加上美國以外地區的經濟增長表現更好，這可能支持新興市場股票及債券，這些資產相較美國資產仍具較高吸引力。雖然該行對黃金持續看好，因為央行及零售買盤持續，但由於地緣政治風險降低及整體通脹展望較為穩定，明年黃金的漲幅可能較有限。(bn)