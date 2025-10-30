30/10/2025 11:31
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報3.42厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報3.41536厘，跌2.202基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.541厘，跌1.537基點。
隔夜息報3.07464厘，跌19.215基點；一周拆息跌5.286基點，報3.49958厘，兩周則跌2.726基點，報3.44786厘。長息方面，六個月拆息升0.78基點，報3.44542厘，一年期則升3.077基點，報3.37387厘。
港元匯價今日在7.7711-7.7693之間上落，最新報7.7707。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.07464厘，跌19.215基點；一周拆息跌5.286基點，報3.49958厘，兩周則跌2.726基點，報3.44786厘。長息方面，六個月拆息升0.78基點，報3.44542厘，一年期則升3.077基點，報3.37387厘。
港元匯價今日在7.7711-7.7693之間上落，最新報7.7707。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.07464
|-19.215
|一周
|3.49958
|-5.286
|兩周
|3.44786
|-2.726
|一個月
|3.41536
|-2.202
|兩個月
|3.51137
|-0.399
|三個月
|3.541
|-1.537
|六個月
|3.44542
|+0.78
|一年
|3.37387
|+3.077
資料來源：香港銀行公會