30/10/2025 18:44

銀公:中美兩國元首會面釋放正面訊息，估計HIBOR將跟隨美息回落

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，銀行公會署理主席陳銘僑表示，聯儲局主席鮑威爾稱仍要觀察數據，市場對12月繼續減息的預期降溫，未來美息走向仍存在不確定性，亦指中美兩國元首今日會面釋放很多正面訊息，並預告稍後時間簽署經貿協議，消除市場一大不明朗因素，認為中美貿易磨擦降溫，有助紓緩通脹壓力，亦有利更寬鬆貨幣政策。



*若美國減息持續，最優惠利率未必跟足*



他指出，最優惠利率的調整屬個別銀行商業決定，取決於銀行資金成本、資產負債表組成及業務策略，但在上一次2022年的加息周期，美國累計加息幅度達5.25厘，香港只跟加0.875厘，若美國減息持續，相信最優惠利率未必跟足，估計HIBOR將跟隨美息回落，對企業客戶資金成本有幫助。



*料本港今年經濟增長2%至3%*



他續指，在聯匯制度下，港息跟隨美息走，也會受本港資金供求影響，但最近銀行體系結餘已跌至約540億元較緊張水平，估計銀行同業拆息(HIBOR)目前只會窄幅上落。他預計，一個月拆息年內將維持在3厘至3.5厘範圍，亦相信未來港美息差將逐步收窄，有利本港經濟發展。



他又指，今年以來港股發展蓬勃，日均交投額超過2500億元，投資氣氛明顯改善，認為在種種利好政策下，預料本港今年經濟增長2%至3%，符合政府預測。(bn)