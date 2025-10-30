30/10/2025 17:07

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

日本央行2025年10月30日維持基準利率0.25%不變，因第三季GDP年增率下修至0.8%、9月核心CPI降至2.1%，新首相高市早苗上任。貝萊德超配日本股市，企業股東回饋比率自2014年20%升至近40%，ROE達8%以上。



事實要點：

▷ 日央行維持基準利率0.25%（符合市場預期）

▷ 第三季GDP年增率0.8%（原預估下修）

▷ 9月核心CPI年增2.1%（低於預期2.3%）

▷ 企業股東回饋比率自2014年20%升至近40%（ROE達8%以上）

▷ 日銀上調2025財年增長預測至1.2%（IMF同步上修至1.1%）

《環富通基金頻道30日專訊》日本央行今日召開貨幣政策會議，維持基準利率於0.25%不變，符合市場預期。多數理事成員強調，在國內外不確定性加劇下，宜採取謹慎態度。貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博(Ben Powell)發表媒體聲明指出，日央行此舉反映經濟增長放緩、通脹降溫，以及新首相高市早苗上任帶來的政治變數。儘管政策優先順序或有邊際調整，但日本經濟整體方向預期維持連續性，重點在於鞏固工資與生產力增長，為長期復甦注入動力。龐文博強調，日本股市仍是投資者青睞標的，持續的股東友好改革將提升企業盈利，支撐戰術性超配配置。日央行會議公報顯示，經濟增長在上半年穩健後，已出現明顯放緩跡象。第三季國內生產總值(GDP)年增率預估下修至0.8%，主要受消費支出疲弱及出口不振拖累。通脹方面，雖然核心消費者物價指數(CPI)仍高於2%目標，但降溫趨勢明顯，9月數據僅年增2.1%，低於預期的2.3%。龐文博分析，此輪通脹軟化源於能源價格穩定及供應鏈恢復，但春季勞資談判達成的強勁工資指南--平均漲幅達3.6%--將有助強化工資-價格正向循環，緩解日圓貶值壓力。日銀上調2025財年增長預測至1.2%，反映9月短觀調查顯示的企業信心回升與活動韌性。國際貨幣基金組織(IMF)亦同步上修日本2025年增長展望至1.1%，認同財政刺激與結構改革將驅動復甦。新政府上任增添變數。高市早苗於10月15日接任首相，承諾強化國防與科技投資，但龐文博認為，此類政策邊際變化不會顛覆日央行的正常化路徑。日央行總裁上田和夫在會後記者會上重申，貨幣政策將「耐心觀察」，避免過早緊縮以防衝擊脆弱的消費端。市場反應平穩，日經225指數盤中上漲0.5%，10年期國債殖利率維持在0.95%低檔。分析師指出，低迷消費與核心通脹放緩，確實為日銀提供喘息空間，但若工資增長未能如期擴散至中小企業，通脹目標達成恐延後至2026年。龐文博指，對投資者而言，日本市場的吸引力未減。貝萊德智庫維持戰術性超配日本股票立場，歸功於公司治理改革浪潮：自2014年安倍經濟學啟動以來，企業股東回饋比率從20%升至近40%，包括股利增加與股票回購，顯著推升股東權益報酬率(ROE)至8%以上。龐文博特別看好製造業與科技板塊，預期更高通脹與工資水準將帶動企業盈利增長，2025年整體盈餘預估上修至12%。戰略層面，在長期投資組合中，貝萊德建議維持高於基準的日本股票配置，作為分散美歐曝險的防禦工具。相較歐美高估值，日本股市本益比僅14倍，兼具價值與成長潛力。然而，風險猶存。日圓匯率波動仍是隱憂，若美國聯儲局降息步伐放緩，日圓恐進一步走弱，侵蝕進口通脹控制。地緣政治因素，如美中貿易摩擦延燒，亦可能衝擊日本出口導向經濟。龐文博建議投資者聚焦具全球競爭力的龍頭股，如豐田汽車與索尼集團，這些企業不僅受益國內改革，更能從亞太供應鏈重組中獲利。整體而言，日央行的謹慎立場為市場注入穩定預期，預期11月政策會議將提供更多工資數據線索，助投資者評估正常化時程。此輪日央行決策，凸顯日本經濟轉型的十字路口：從長期通縮掙扎，到漸進復甦的曙光。貝萊德智庫樂觀預期，工資與生產力雙輪驅動，將鞏固日本作為全球投資熱點的地位。投資者宜把握當前窗口，布局具改革紅利的資產，迎接潛在的上漲循環。