30/10/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶21點子，止三連升報7.0864
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0864，較上個交易日跌21點子，止三連升，上個交易日報7.0843。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0864
|+21.00
|1歐元/人民幣
|8.2334
|-248.00
|100日圓/人民幣
|4.6492
|-121.00
|1港元/人民幣
|0.9120
|-0.50
|1英鎊/人民幣
|9.3647
|-424.00
|1澳元/人民幣
|4.6659
|-4.00
|1紐元/人民幣
|4.0938
|-48.00
|1新加坡/人民幣
|5.4698
|-101.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8687
|-655.00
|1加元/人民幣
|5.0888
|+52.00
|1人民幣/林吉特
|0.5908
|-6.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2648
|+977.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4219
|+18.00
|1人民幣/韓元
|200.5800
|-134.00