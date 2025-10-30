30/10/2025 17:06

2025年10月30日，習近平與特朗普於韓國釜山會晤，美方宣布對華關稅下調10%，神舟二十一號定於10月31日23:44發射，滬指收跌0.73%失守4000點，鍾慧娟以1410億元首登女首富。



事實要點：

▷ 鍾慧娟母女財富1410億元（年增640億）

▷ 公募基金規模36.74萬億元（9月增近5000億）

▷ 美對華關稅下調10%（芬太尼關稅取消）

▷ 神舟二十一號10/31 23:44發射（3.5小時對接）

▷ 滬指收跌0.73%至3986.9點（成交2.42萬億）

《神州經脈》國家主席習近平今日（30日）上午在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。習近平表示，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，並指雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作。滬深股市今日走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1657億元或7%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1107，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，止三連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0864，較上個交易日跌21點子，止三連升，自逾一年高點回落，較市場預測仍偏強逾190點。*今日新聞精選*1. 今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。這是兩人在2019年6月後的首次面對面會談。特朗普表示，中國將立即採購美國大豆，並已完全解決稀土問題，美國對華關稅將下調10個百分點。他還稱，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。習近平指出，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。2. 商務部新聞發言人今日就上周末中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。其中指出，美方將取消針對中國商品（包括香港和澳門商品）加徵的10%「芬太尼關稅」，其對中國商品（包括香港和澳門）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年，中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施，雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。同時，美方9月29日公布的出口管制50%穿透性規則、中方10月9日公布的相關出口管制等措施，均暫停實施一年。美方並將暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年，中方的反制措施亦將相應暫停實施一年。3. 神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會今日上午在酒泉衛星發射中心召開。載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。執行神舟二十一號載人飛行任務的航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。據悉，還有4隻小鼠首次「隨行」做實驗。4. 胡潤研究院今日發布《2025胡潤女企業家榜》，中國創新藥頭部企業翰森製藥創辦人鍾慧娟、孫遠母女，以1410億元財富首次成為中國女首富，財富大增640億元，同時是榜單上財富增長最多的女富豪。藍思科技創辦人周群飛以1100億元身家位列第二，排名躍升3位。前中國女首富娃哈哈宗馥莉以875億元身家位列第三，胡潤形容，在父親宗慶后去世後，宗馥莉在傳承過程中面臨一定挑戰，近期已辭去在娃哈哈集團的全部職務。5. 財政部、商務部等五部門今日發布《關於完善免稅店政策支持提振消費的通知》稱，為引導海外消費回流，吸引外籍人員入境消費等，將完善免稅店政策並自11月1日起實施。通知明確，優化國內商品退（免）稅政策管理，有關企業採購國內商品，進入口岸出境免稅店和市內免稅店銷售，視同出口，退（免）增值稅、消費稅。積極支持口岸出境免稅店和市內免稅店銷售國產品，鼓勵免稅店引入更多能夠體現中華優秀傳統文化的特色優質產品，增加國產品在免稅店的銷售。6. 中國證券投資基金業協會發布數據，截至2025年9月底，中國境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計36.74萬億元，這也是繼8月底公募基金規模首次突破36萬億元後再創新高。與8月底相比，9月公募基金規模增長近5000億元，其中股票型基金規模增長超4000億元。7. 作為落實《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》的具體舉措，淘寶天貓今日正式上線雙11「國家貼息」商品專區，當消費者購買帶有「國家貼息」標識的商品，選擇花唄分期付款時可以享受國家貼息；同時，均可分期免息，分期期次有3期、6期、12期，甚至24期。數據顯示，今年雙11，淘寶天貓平台支持花唄分期免息的商品數量達到了千萬級，其中，支持花唄分期免息的高期次商品覆蓋率提升了60%。8. 國家金融監督管理總局辦公廳發布《關於促進養老理財業務持續健康發展的通知》。其中提出，穩步擴大養老理財產品試點。自本通知印發之日起，養老理財產品試點地區擴大至全國，試點期限三年。同時，鼓勵試點理財公司發行10年期以上，或者最短持有期5年以上等長期限養老理財產品。對10年期以上養老理財產品規模佔比較高的試點理財公司，在監管評級中予以適當加分。(jq)