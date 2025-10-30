直播中 : hot talk 1點鐘 - 英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？🛎️SoFi可續持有？
26,366.99
+20.85
(+0.08%)
26,403
+48
(+0.18%)
高水36
9,380.51
+4.72
(+0.05%)
6,080.20
-13.24
(-0.22%)
2,291.87億
4,014.44
-1.89
(-0.047%)
4,745.84
-2.00
(-0.042%)
13,656.16
-35.22
(-0.257%)
2,729.80
-1.64
(-0.06%)
109,179.9800
-841.3200
(-0.765%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0580
英鎊最佳客戶買入價
10.2889
日圓最佳客戶買入價
5.0970
即市人氣股
ETF
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.07%
1個月
3.42%
3個月
3.54%
更新：30/10/2025 11:15
即將公佈經濟數據
法國-國內生產總值(季率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
法國-國內生產總值(年率)
即將公佈
30/10/2025 14:30
前值
0.80%
市場預測
0.60%
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.3860
-0.0218
-0.231%
CHF 美元/瑞郎
0.7985
-0.0014
-0.169%
CAD 美元/加元
1.3934
-0.0007
-0.052%
更新：30/10/2025 13:35
最新
