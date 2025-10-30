30/10/2025 08:45

【關稅戰】據報若中方限制芬太尼出口，美國擬將芬太尼關稅減半

《經濟通通訊社30日專訊》據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普和中國國家主席習近平將討論一項貿易框架，美國考慮將對華徵收的20%芬太尼相關關稅減半，以換取北京承諾限制出口用於製造芬太尼的化學品。



特朗普預料將於周四與習近平在南韓會面，報道引述消息人士稱，協議細節將在後續談判中敲定，具體內容可能因兩人的會晤結果而有所調整。白宮方面未有回應相關報道。



美國早前宣布對中國商品徵收20%關稅，理由是中國政府未能解決芬太尼問題。如果美國將中國芬太尼類商品的關稅降至10%，大多數中國進口到美國的商品平均關稅將降至約45%，與部分東南亞國家的40%對等關稅稅率接近。



中方此前多次重申，堅決反對美方以芬太尼問題為藉口，對中國的輸美產品加徵關稅，強調貿易戰、關稅戰沒有贏家。(wn)