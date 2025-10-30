26,536.37
+190.23
(+0.72%)
26,523
+168
(+0.64%)
低水13
9,448.65
+72.86
(+0.78%)
6,133.34
+39.90
(+0.65%)
1,244.00億
4,025.45
+9.12
(+0.227%)
4,761.64
+13.80
(+0.291%)
13,690.99
-0.39
(-0.003%)
2,738.02
+6.58
(+0.24%)
110,971.8700
+950.5700
(0.864%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0421
英鎊最佳客戶買入價
10.2798
日圓最佳客戶買入價
5.1066
恒生指數
26,536.37
+190.23
(+0.72%)
期指
低水13
26,523
+168
(+0.64%)
國企指數
9,448.65
+72.86
(+0.78%)
科技指數
6,133.34
+39.90
(+0.65%)
大市成交
1,244.00億
股票
1,082.08億
(86.983%)
窩輪
66.37億
(5.335%)
牛熊證
95.56億
(7.681%)
可賣空股票總成交
2,100.02億
主板賣空
335.83億
(15.992%)
上証指數
成交：5,146.80億
4,025.45
+9.12
(+0.227%)
滬深300
4,761.64
+13.80
(+0.291%)
深証成指
13,690.99
-0.39
(-0.003%)
MSCI中國A50
2,738.02
+6.58
(+0.24%)
比特幣
110,971.8700
+950.5700
(0.864%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0421
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2798
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1066
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,420.7800
-3.2300
-0.227%
JPY 美元/日圓
152.4740
-0.2480
-0.162%
SEK 美元/瑞典克朗
9.3937
-0.0140
-0.149%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,971.87
+950.57
+0.864%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,945.2900
+42.2900
+1.084%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.5868
+0.0366
+1.435%
