30/10/2025 09:54

《數字人幣》人行：數字人民幣試點地區累計交易金額達14.2萬億元

《經濟通通訊社30日專訊》據《上海證券報》從中國人民銀行獲悉，經過多年穩妥推進，數字人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至2025年9月末，試點地區累計交易金額達14.2萬億元人民幣。



據了解，目前，數字人民幣試點覆蓋17個省(區、市)的26個地區。截至2025年9月末，試點地區累計處理交易33.2億筆，通過數字人民幣App開立個人錢包2.25億個。



10月27日，中國人民銀行行長潘功勝在2025金融街論壇年會上介紹，中國人民銀行已在上海設立數字人民幣國際運營中心，負責數字人民幣跨境合作和使用；在北京設立數字人民幣運營管理中心，負責數字人民幣系統的建設、運行和維護，促進數字人民幣發展。



這是中國人民銀行首次對外公布數字人民幣的「雙中心」架構。9月，數字人民幣國際運營中心已在上海正式運營。(jq)