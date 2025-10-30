30/10/2025 14:50

《行業數據》世界黃金協會：三季度全球央行淨購金量220噸，環比增28%

《經濟通通訊社30日專訊》世界黃金協會今日發布的2025年三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，盡管金價處於創紀錄的高位，三季度全球央行依然加快了購金步伐，淨購金量總計220噸，較二季度增長28%，較上年同比增長10%。從前三季度整體上看，全球央行淨購金總量達634噸，雖低於過去三年的異常高位數值，但仍顯著高於2022年之前的平均水平。



世界黃金協會資深市場分析師Louise Street表示，2025年三季度金價向4000美元/盎司的關口攀升，突顯出全年驅動黃金需求的各類因素依舊強勁且持久。地緣政治緊張局勢加劇、通脹壓力居高不下以及全球貿易政策的不確定性，均推升了投資者在尋求增強投資組合抗風險能力的過程中對避險資產的需求。(jq)