26,542.93
+196.79
(+0.75%)
26,520
+165
(+0.63%)
低水23
9,450.19
+74.40
(+0.79%)
6,134.28
+40.84
(+0.67%)
1,245.13億
4,025.19
+8.86
(+0.221%)
4,761.71
+13.87
(+0.292%)
13,689.91
-1.47
(-0.011%)
2,738.02
+6.58
(+0.24%)
110,971.8700
+950.5700
(0.864%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0421
英鎊最佳客戶買入價
10.2798
日圓最佳客戶買入價
5.1066
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,542.93
+196.79
(+0.75%)
期指
低水23
26,520
+165
(+0.63%)
國企指數
9,450.19
+74.40
(+0.79%)
科技指數
6,134.28
+40.84
(+0.67%)
大市成交
1,245.13億
股票
1,083.20億
(86.995%)
窩輪
66.37億
(5.330%)
牛熊證
95.56億
(7.674%)
即時更新：30/10/2025 10:35
可賣空股票總成交
2,100.02億
主板賣空
335.83億
(15.992%)
更新：28/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,153.65億
4,025.19
+8.86
(+0.221%)
滬深300
4,761.71
+13.87
(+0.292%)
深証成指
13,689.91
-1.47
(-0.011%)
MSCI中國A50
2,738.02
+6.58
(+0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
110,971.8700
+950.5700
(0.864%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0421
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2798
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1066
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
九月
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場 旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場
大型盛事 商場活動
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登...
推介度：
19/09/2025 - 09/11/2025
23
十二月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
推介度：
23/12/2025 - 03/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00005 滙豐控股00700 騰訊控股02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47
大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,939.5200
-12.9700
-0.328%
XAG 白銀現貨
47.5341
-0.2620
-0.548%
更新：30/10/2025 10:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,971.87
+950.57
+0.864%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,945.2900
+42.2900
+1.084%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.5868
+0.0366
+1.435%
更新：30/10/2025 10:35
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.99%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.10%
更新：28/10/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處