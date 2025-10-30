30/10/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升11點子，報7.0980

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0864，較上個交易日跌21點子，止三連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開11點子，報7.0980，上個交易日即期匯率收盤報7.0991。



隔夜美聯儲如期降息但主席鮑威爾發言鷹派，關注今日中美元首韓國會晤。美聯儲結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點，符合市場普遍預期。



主席鮑威爾暗示這可能是今年最後一次降息，尤其是政府停擺導致官方數據缺失，經濟的真實狀況繼續籠罩在不確定性之中的情況下。他對未來政策路徑表達了謹慎態度。



同時，決定於12月1日結束對整體證券持有規模的縮減，即「結束縮表」。鮑威爾表示，由於政府停擺導致經濟數據缺失，12月的利率調整可能暫停。(jq)