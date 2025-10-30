30/10/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌116點子，止三連升報7.1107

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1107，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，止三連升，全日在7.0955至7.1102之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌122點子，報7.1102。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0864，較上個交易日跌21點子，止三連升，自逾一年高點回落，較市場預測仍偏強逾190點。



交易員稱，隔夜美聯儲如預期降息，加之中美元首會談氛圍偏暖，短期人民幣料延續偏升態勢。市場人士並指出，雖然鮑威爾鷹派言論為美元走勢提供支撐，但中美達成協議並降低對華芬太尼關稅，人民幣仍將獲得較為明顯助漲動能，有望進一步擴大反彈空間。



中國商務部發言人稱，美國將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。美國將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中國將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。美國將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美國暫停實施相關措施後，中國也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。(jq)