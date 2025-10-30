30/10/2025 09:38

【關稅戰】習特會韓國登場前，中國據報已購3批美國大豆

《經濟通通訊社30日專訊》據《路透》29日報道，兩名貿易消息人士透露，中糧集團本周購買了三批共約18萬噸美國大豆，將於12月和明年1月裝運。這是中國在美國總統特朗普和中國國家主席習近平本周舉行峰會前，首次採購今年收獲的美國大豆。在此之前，中國因與華盛頓的貿易衝突而轉從南美供應商進口大豆，9月從美國進口的大豆量降為零，美國豆農已損失多達數十億美元的銷售額。



中國外交部發言人郭嘉昆在昨日(29日)的例行記者會上被問及此事時表示，中方在有關問題上的立場是一貫的，「具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問」。



特朗普和習近平預計將於今日上午10時在韓國釜山見面。這是兩人時隔6年後再次會晤，料會晤將歷時3-4小時。



《彭博》指，美國農業部長羅林斯在社交媒體X發帖稱，「這筆採購恰逢特朗普和習近平會晤前夕，表明美國的態度是認真的。我們將重建平衡，給予美國生產者他們應得的機會」。美國商務部長盧特尼克則在韓國舉行的APEC峰會期間表示，這一消息對於周四的會晤是「極好的」信號。



上周末中美經貿會談後，美國財長貝森特曾表示，他預計中國將大量採購美國大豆。中美若達成協議，有望重啟去年價值超過120億美元的大豆貿易，讓長期面臨資金壓力的美國種植者得以重新進入這個全球最大的大豆消費國。(sl)