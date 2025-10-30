26,488.42
+142.28
(+0.54%)
26,487
+132
(+0.50%)
低水1
9,425.15
+49.36
(+0.53%)
6,112.09
+18.65
(+0.31%)
1,787.01億
4,018.86
+2.53
(+0.063%)
4,754.15
+6.31
(+0.133%)
13,688.53
-2.85
(-0.021%)
2,732.21
+0.77
(+0.03%)
110,595.8900
+574.5900
(0.522%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.2749
日圓最佳客戶買入價
5.0924
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
點解中國要管制全世界稀土供應
財智 樓市亮話

點解中國要管制全世界稀土供應
政經專訪

【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola...
Art & Living Feature

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
